MHP’da Gökhan Gök güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı kongresinde mevcut başkan Gökhan Gök güven tazeledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı kongresinde mevcut başkan Gökhan Gök güven tazeledi.Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı 14. Olağan Kongre Divan Başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan yaparken, tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Gökhan Gök yeniden aday oldu. Çok sayıda partilinin katıldığı kongreye AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.Kongrede konuşan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, yaklaşan yerel seçimlere değinerek, “Üç hilalli belediyelerde üç hilalin dalgalanmasını sağlamak birinci hedefimiz, ikinci hedefimiz üç hilalli belediyelerin sayısını arttırmak. Yani üretken belediye anlayışını hizmete susamış illeri, ilçeleri, beldeleri partimizin belediyesi haline getirerek, vatandaşımıza gereken hizmeti götürmek. Üçüncü hedefimiz başta muhalefetin elindeki 11 büyükşehir olmak üzere, muhalefetin elindeki bütün belediyeleri Cumhur İttifakına bünyesine katmak. AK Parti’nin 7 Ekim’deki Olağanüstü Kurultayından sonra bu süreç hızlanacak, ittifak nerelerde, nasıl olacak buna göre şekil alacak. Cumhur İttifakı adayları, muhalefetin elindeki bütün belediyeleri başta 11 büyükşehir belediyesi olmak üzere alacak” şeklinde konuştu.2024 yılında yapılacak olan yerel seçimleri önemsediklerini de dile getiren Özaraslan, “2019’dan bu yana muhalefetin elinde olan belediyelerin, büyükşehirler başta olmak üzere yönetim krizi içinde olduğunu görüyorsunuz. Bu belediyelerin başında Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri geliyor. Buraların başkanları olmak üzere hepsi kişisel, kurumsal, siyasi kariyer hesabı yaptıkları için belediye başkanlığını unutmuşlar. Halka hizmet götürmek ve yeni projeleri hayata geçirmek gibi dertleri yok" ifadelerine yer verdi.Konuşmaların ardından geçilen seçimlerde mevcut başkan Gökhan Gök yeniden MHP Malatya İl Başkanlığı’na seçilerek güven tazeledi.