MHP Elazığ Milletvekili adayı Işıkver trafik kazasında yaralandı  

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili adayı Semih Işıkver’in içerisinde bulunduğu otomobil kaza yaptı.

Kazada Işıkver ve MHP Yönetim Kurulu üyesi Muhittin Yılmazbaş ile birlikte 4 kişi yaralandı. Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi 251. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 34 BP 2312 plakalı otomobil ile MHP Yönetim Kurulu üyesi Muhittin Yılmazbaş’a ait 23 ADG 330 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada MHP Elazığ Milletvekili adayı Semih Işıkver ve Yönetim Kurulu üyesi Muhittin Yılmazbaş ile birlikte 4 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Semih Işıkver ve Yönetim Kurulu üyesi Muhittin Yılmazbaş ayakta tedavi edilirken, diğer yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.