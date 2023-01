MHP aday adayı Tunç’dan esnaf gezisi

MHP Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan Tunç, seçim çalışmalarına başladı.

Seçim çalışmaları esnaf ziyaretleri ile başlayan Aday Adayı Hasan Tunç, bu kapsamda, Gazi Caddesi, Şehit İlhanlar, Kuyumcular ve Büyük Çarşı esnaflarını ziyaret etti.

Esnaf ziyaretlerinde kendisi ve projeleri hakkında bilgiler veren MHP Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan Tunç, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Hasan Tunç, seçim çalışmalarımıza bugün itibariyle ekonomimizin bacasız sanayisi olan esnaflarımızdan başladık dedi.

“ESNAFIMIZ, BİZİM HER ZAMAN BİZİM BAŞTACIMIZ”

Aday Adayı Hasan Tunç, “Seçim çalışmalarımıza esnaflarımızla başlamak istedik. Çünkü esnaflarımız ekonomimizin en önemli unsurunu oluşturuyor. Bugün Gazi Caddesi, Şehit İlhanlar, Kuyumcular ve Büyük Çarşı esnaflarını ziyaret ettik. Esnaflarımız, her zaman bizim baştacımızdır. Esnafımıza kendimizi ve projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Bizler her zaman esnaflarımızla iç içe olacağız. Allah tüm esnaflarımızdan razı olsun bizleri çok iyi karşıladılar. Seçim çalışmalarımız kapsamında tüm esnaflarımızı ziyaret etmeye gayret edeceğiz. İlimizde ulaşabildiğimiz her yerini ziyaret edeceğiz. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’ye duyduğu güven ve sevgisi bizleri çok onurlandırmıştır. Allah Bilge Liderimizi başımızdan eksik etmesin. Güçlü şekilde Adım Adım 2023'edoğru gidiyoruz. Mayıs ayında yapılacak seçimde Cumhur İttifakı Allah’ın izniyle güçlü şekilde kazanacağına inancımız tamdır. Bizler, seçim çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam edeceğiz inşallah” dedi.