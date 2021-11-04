 ‘Mevcut yönetim esnaftan sadece aidat toplamış’

Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, Esnafların, mevcut Karma Esnaf Odası yönetimden çok rahatsız olduğunu ifade ederek çalışıyor görünen ve esnafa kambur olan derneklerle de mücadele edeceklerini söyledi.

Seçim çalışmalarına aralıksız şekilde devam eden Elazığ Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı, esnafın sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

“ESNAFIMIZIN BİZLERE OLAN İLGİSİ BİZLERİ MUTLU EDİYOR”

Salih Satıcı; “Seçim çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Allah nasip ederse esnafımız için Elazığ’ımız için ve şehrin kalkınması için yönetimimizle mücadele ediyoruz. Esnafımızla sürekli iç içeyiz. Esnafımızın bizlere ilgisi bizleri mutlu ediyor. Bizlerde onları mahcup etmemek için çok güzel projeler hazırlıyoruz. Allah nasip ederse başkan olmamız taktirde ederse esnafımızla iç içe kol kola çalışmalar yürüteceğiz”

“MEVCUT YÖNETİM ŞİMDİYE KADAR HİZMET YAPMAMIŞ”

Esnafların sorun ve sıkıntıları çok olduğunu dile getiren Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı; “Esnafımız, mevcut oda başkanından çok sıkıntılılar. Mevcut başkan ilimizde yaşanan depremde esnafımızı yalnız bırakıp umreye gitmesinden dolayı esnafımız tepkili, 20 yıldan fazladır hizmet yapıyormuş izlenimi vermeleri esnafımız tarafından hoş karşılanmıyor. Esnafımızdan sadece aidat toplamışlar. Mevcut başkan şimdiye kadar hiçbir şey yapmamış gibi birde önümüzdeki seçimde kendi yerine başkan adayı çıkarmış olması esnafı rahatsız ediyor. Biz mevcut başkanının adına üzülüyoruz. Esnaflarımızla yapmış olduğunuz istişarelerde mevcut yönetime söylediklerine üzülüyoruz. Keşke esnafımıza biraz hizmet etselerdi. Bunlar konuşulmazdı. Esnafın yüzüne kapıları kilitlemeselerdi keşke”

“BİZ ESNAFIMIZA HİZMET İÇİN GELİYORUZ”

Başkan Adayı Salih Satıcı; “Biz önümüzdeki seçimlerde mevcut başkanla da yarışmak isterdik. Mevcut başkanın aday olması veya kendisinin yerine başkasını çıkarması bizleri ilgilendirmiyor fazla. Biz esnafımıza hizmet için geliyoruz. Bizim muhatabımız onlar değil esnafımızdır. Esnafımız kime inanırsa kimi başkalığa layık görürse başkan o olur. Artık hile hurda dönemi geçti”

“ESNAFIMIZ, ODAMIZ SALTANATA MI DÖNDÜ DİYOR”

Salih Satıcı; “Esnafımızın bize söylediği şu; “Kendisi ne yaptı ki, bide yerine aday mı çıkarıyor” diye konuşuyor. Saltanata mı dönmüş oda söylemeleri var. Bu destekleme esnafın nezdin de tutmadı”.

“ESNAFA KAMBUR OLANLARLA MÜCADELE EDECEĞİZ”

Karma Esnaf Odası Başkan Adayı Salih Satıcı; “Bizim en büyük projelerimizden bir tanesi esnafın namına çalışıyormuş gibi görünen dernekleri pasivize etmek. Bunlar bizim elimizden kurtulamayacak. Çünkü bizim esnafımızın şikayetlerini ilettiği yer mevcut odası olacak. Buna bir örnek vereyim ilimizin emlakçıları çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Korsan emlakçı diye hitap edilen kişilerden aşırı rahatsızlar emlakçılarımız. Şuanda mevcut olan rakibimizde emlakçı, kendisi şuanda Elazığ Emlakçılar Derneği Başkanı bunun yanı sıra bir dernek daha var. Bu derneklerin hizmet ediyormuş gibi görünüp hizmet etmemeleri noktaları şudur. Her önüne gelen vatandaşa emlakçılık sertifikası verdiler, her önüne gelen kişilere kurs açtılar belge verdiler. Vatandaşlar bu belgeleri aldıktan sonra emlakçılığa başladılar. Şimdide en çok sesi çıkanlarda belgeyi verenler. Hem belgeyi veriyor sonrada korsan emlakçılar çoğaldı diye veryansın yapıyorlar. Bu sistem böyle olmaz bunun bir kontrolü olması lazım. Örnek verecek olursak Şoförler Oda Başkanı isteği durağa hat açabilir mi? Fırıncılar Oda Başkanı bin kişiye fırıncılık belgesi verebilir mi? Bir şeyin kontenjanı olması lazım sınırsız olmaz. Böyle bir sektörde olmaz. İş sektörü sınırsızlaşırsa, limiti olmazsa kalitesizlik ortaya çıkar. Biz öncelikle bunlarla mücadele edeceğiz. Hizmet ediyormuş gibi görünen ve aslında hizmet etmeyen insanlar esnafın sırtında büyük kamburlardır. Biz bu kamburları temizleyeceğiz. Biz makam odasının kapısını sökeceğiz. Esnafımız odasına geldiğinde sıkıntısını rahatlıkla bize söyleyebilecek. Bizde esnafımızın sorunları direk çözeceğiz” dedi.