‘Mevcut sanayi sitesine devletimiz karar verecek’

Oto Onarımcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

Mehmet Türkoğlu “Mevcut sanayi sitesinin ne olacağına da devletimiz karar verecek bizim karar vermemiz mümkün değil. Mevcut sanayi sitemizin yerine güzel bir AVM yapılabilir. Yapılacak güzel yerlerle ve AVM ile Sanayi Mahallemizde güzel bir duruma gelmiş olacak”.

“BÜROKRASİ HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU”

Başkan Tükoğlu; “Yeni sanayi sitemizin yapımında bürokrasimiz her zaman yanımızda oldu. Ben kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız yanımızda oluyorlar. Projemizde nerede tıkanırsak sağ olsunlar yardımcı oluyorlar ve işimizi çözüyorlar. Şimdiye kadar hiç sıkıntı yaşamadık”.

“ELAMAN SIKINTISI ÇEKİYORUZ”

Oto Onarımcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Türkoğlu; “Sanayi sitemizde eleman sıkıntısını yıllardır çekiyoruz. Şuanda çalışan çıkarların hiç birisi usta olayım demiyor. Artık neslim çoğu avanta geçinmek istiyor. Eskiden babamız bizi getirirdi söylerdi usta “eti senin kemiği benim” derdi. Şimdi bir çocuğa laf söyleyemezsin. Usta gelip dükkanı açıyor temizliğini yapıyor çırak sonra geliyor. Esnaflık sıfatı taşıyacak çok az esnaf kaldı. Yeni yapacağız sanayi sitesinde çıraklık okulu kuracağız. Burada elaman yetiştirmeyi düşünüyoruz. O zaman inşallah eleman sorununu da çözmüş olacağız”dedi.