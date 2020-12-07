Metruk evde yangın  

Elazığ’da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümende söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan boş tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümenden kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışması sonrası yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.