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Giriş Tarihi : 16-01-2020 13:06

Metruk binalar yıkılıyor

Elazığ'da 5 mahallede tespit edilen 9 metruk binanın yıkımına başlandı.  

Metruk binalar yıkılıyor

Elazığ Belediyesi tarafından  yapılan çalışmada kent genelinde estetiği bozan, çevresel kirlilik  ile can ve mal güvenliği oluşturan 65 yapı tespit edildi. Bunun üzerine yapılardan 46'sı mal sahipleri tarafından yıkıldı. Geriye kalan 19 yapıdan 10'u sahipleri tarafından koruma altına alınırken, 9'unda belediye tarafından yıkım çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada:" İçişleri Bakanlığının metruk binalarla mücadele eylem planı çerçevesinde, Metruk Bina Tespit Komisyonu tarafından halkın can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan, kent estetiğini bozan ve çevresel kirlilik oluşturan 65 binanın yıkımı yönündeki kararının ardından 46 bina hak sahipleri tarafından yıkılırken, 10 bina hak sahipleri tarafından koruma altına alındı. Abdullahpaşa Mahallesinde 5, İzzetpaşa, Olgunlar, Sürsürü ve Ulukent mahallelerinde birer adet olmak üzere 9 metruk binanın yıkımına ise  belediye ekiplerimizce başlandı"denildi.

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