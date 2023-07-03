Metin Peker, Elazığspor’da

Elazığspor, Karşıyaka’dan stoper Metin Peker’le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Elazığspor, Karşıyaka’dan stoper Metin Peker’le 1 yıllık sözleşme imzaladı.TFF 3. Lig ekibi Elazığspor, dış transferde ilk imzasını attırdı. Bordo-beyazlılar, Karşıyaka’dan stoper Metin Peker ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada, “Takımımız, geçtiğimiz sezon Karşıyaka’da forma giyen 1993 doğumlu stoper Metin Peker ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Camiamıza hayırlı olsun” denildi.