Meteorolojinin sıcaklık uyarısı sürüyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sıcaklık uyarısı sürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sıcaklık uyarısı sürüyor.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ile 7 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere bütün vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.Öte yandan il merkezlerinde sıcaklıkların en yüksek Elazığ’da 40, Adıyaman’da 42, Bingöl’de 37, Malatya’da ve Tunceli’de ise 39 olacağı bildirildi.