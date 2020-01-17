Meteorolojiden yağış uyarısı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklama.

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman için yağmur, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı uyarısı yaptı.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada: Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu,Elazığ, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde yer yer aralıklı hafif yağmur, yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis, pus hadisesi beklenmektedir"denildi.Sıcaklıklar da önemli bir değişiklik beklenmediğini de aktaran merkez, rüzgarın da yer yer orta kuvvette eseceğini aktardı.