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Giriş Tarihi : 10-12-2019 09:50

Meteorolojiden yağış uyarısı  

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Adıyaman, Bingöl ile Tunceli'de yağmur ve karla karışık  yağmur beklendiğini bildirdi.  

Meteorolojiden yağış uyarısı  

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın çok bulutlu aralıklarla yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi,rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor"denildi.

Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla süreceğini belirten merkez, geceleri sıcaklığın düşmesi nedeniyle don ve buzlanmaya dikkat edilmesini konusunda ise uyarısını yeniledi.

ETİKETLER: elazığ hava durumu elazığ yağış
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