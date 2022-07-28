Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının Perşembe (28.07.2022 ) öğle saatlerinden Salı (02.08.2022 ) gününe kadar artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğinden yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.
Güncel
Giriş Tarihi : 28-07-2022 10:13
Meteorolojiden uyarı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de vatandaşları sıcaklara karşı uyardı.
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