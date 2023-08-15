Meteorolojiden Tunceli için yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.Meteorolojik verilere göre Tunceli’de hava sıcaklıklarının salı ve çarşamba günleri 41, Perşembe 40, Cuma 39 ve cumartesi 38 derece olması bekleniyor.Öte yandan Tunceli Valiliği de orman yangınlarına dikkat çekerek, izinli yerler dışında ateşli piknik yapılmamasını, sigara, cam gibi yangına sebep olabilecek maddelerin doğaya atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.