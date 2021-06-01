Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı  

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl için çok kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölge genelinde rüzgarların bugün sabah saatlerinden gece ilk saatlere kadar güney ve güney batılı yönlerinden Elazığ ve Malatya çevrelerinde kuvvetli, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde çok kuvvetli esmesi bekleniyor. Ayrıca Tunceli ve Bingöl’ün kuzey kesimlerinde ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Oluşması muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir"denildi. Öteyandan hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.