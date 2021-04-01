Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı  

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli,Bingöl ve Adıyaman için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada:" Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı, Adıyaman, Malatya ve Elazığ'da sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bingöl ve Tunceli'de de yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor" denildi.

Yağmur ile birlikte Bingöl ve Tunceli'de yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma riski bulunduğunu anımsatan merkez, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını önerdi.