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Giriş Tarihi : 06-01-2020 14:58

Meteoroloji yine uyardı! Çarşamba gününe kadar devam edecek

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama.

Meteoroloji yine uyardı! Çarşamba gününe kadar devam edecek

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ün bugünden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini ve Çarşamba gününe kadar devam edeceğini bildirdi.  

Bugün akşamdan itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceğini aktaran Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada:"Yağışların 08.01.2020 Çarşamba akşam saatlerine kadar devam edeceği, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde (1300 metre ve üstü) kar şeklinde olacağı  beklenmektedir. Yağışların bölge genelinde Elazığ’ın Baskil, Sivrice, Maden, Alacakaya ve Arıcak, Malatya’nın Merkez, Doğanşehir, Arapgir, Yeşilyurt, Pütürge, Doğanyol, Kale, Battalgazi ilçeleri, Bingöl’ün Genç, Solhan ilçeleri, Tunceli’nin Çemişgezek, Hozat ve Pülümür ile Adıyaman genelinde  yer yer etkili olması tahmil edilmektedir" denildi.

Rüzgarın orta ve kuvvetli,  yer yer kuvvetli fırtına şeklinde saatte 60 ile 80 kilometre hıza ulaşacağının da belirtildiği açıklamada,  yoğun kar yağışı,  yağış sonrası buzlanma, don ile birlikte ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, çatı uçması, tipi tehlikesi  gibi tehlikelere karşı  tedbirli olunması istendi.

ETİKETLER: elazığ hava durumu elazığ yağış
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