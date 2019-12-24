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Giriş Tarihi : 24-12-2019 10:07

Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya,  Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de saatte 50 ile 70 kilometre hızla ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı, 3 ilde de yağış beklendiğini bildirdi.  

Meteoroloji uyardı!

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Malatya, Adıyaman çevrelerinde yer yer aralıklı ve sağanak yağmurlu, Tunceli ve çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur,yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Rüzgarların öğle saatlerinden itibaren güney güneydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli saatte 50-70 kilometre hızla esmesi beklenmektedir"denildi.Bugün için Elazığ ve Bingöl'de yağış beklenmezken, kuvvetli rüzgar nedeniyle dikkatli olunması istendi.

ETİKETLER: elazığ yağış elazığ hava durumu
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