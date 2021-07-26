Meslek Odası Başkanları Toplantısının konuğu hemşehrimiz Tuncay Akkoyun oldu

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası öncülüğünde ve Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanlığı’nın desteğiyle düzenlenen Meslek Odası Başkanları toplantısının konuğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürü hemşehrimiz Tuncay Akkoyun oldu.

Toplantıya, Tuncay Akkoyun, Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Cemil Erdem, Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş ve Meslek Odası Başkanları katıldı.

Meslek Odası Başkanları toplantısında, Tuncay Akkoyun, meslek odası başkanlarının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

“TUNCAY AKKOYUN ELAZIĞ İÇİN BİR ŞANS”

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, Toplantının çok verimli geçtiğini ifade ederek Meslek Odası Başkanları toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürü hemşehrimiz Tuncay Akkoyun’a teşekkür etti.

Başkan Ulaş; “Sayın Tuncay Akkoyun Elazığımız için bir şanstır. Değerli hemşehrimiz her zaman bizim yanımızda olmuştur. Bizler kendisini ne zaman arasak ulaşabiliyoruz, sorunlarımızı iletiyoruz ve çözümü noktasında gayret gösterdiğine şahidiz. Odamızın öncülüğünde düzenlenen toplantıda esnaflarımızın sorunları konuşuldu ve çözüm önerileri de görüşüldü. Bizler esnaflarımızın temsilcileriyiz. Esnaflarımızın sorunlarını her ortamda gerekli mercilere iletiyoruz.Bugünde sorunlarımızı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Özel Kalem Müdürü hemşehrimiz Tuncay Akkoyun ile istişare ettik. Kendisi ilimizin yetiştirdiği çok değerli bürokrattır. Toplantı vesilesiyle davetimize katıldığı için teşekkür ediyoruz. Kendisini inşallah daha güzel yerlerde göreceğiz. Meslek Odası Başkanları toplantısına destek olan Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Cemil Erdem’e teşekkür ediyorum” dedi.

Kurban Bayramı vesilesiyle toplantıya katılanlar bayramlaşarak, Elazığımız için tek yürek olduklarını ifade ettiler. Samimi sohbetin ardından toplantıya katılanlar memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ilettiler.