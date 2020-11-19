‘Mesleğimiz ölüyor’

Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanlığını yürüten Nihat Bozkurt: 8-9 aydır kahvecilerin mağdur olduğunu ifade etti.

Esnaflarımızın en büyük sıkıntısı kahvehanelerde sigara içme yasağından oldu şimdiye kadar. Şimdi de en büyük sıkıntılarımız 24 Ocak ilimizde yaşanan deprem ve pandemi süreci. Bu iki nedende eklenince mesleğimiz komple öldü. Esnaflarımız evine ekmek götüremiyorlar. 24 Ocak’ta yaşanan depremde 143 esnafımızın işyeri yıkıldı”.

“BEKLENEN DESTEĞİ ALAMADIK”

Başkan Bozkurt; “Depremde pandemi kadar yıpranmadık. Pandemi bizi komple öldürdü. Deprem oldu esnaflarımızın işyerleri yıkıldı. Diğer esnaflarımız 15-20 gün sonra işletmelerini açtı. Ama pandemi 8 aydır tüm esnafımızı etkiliyor. Bu süreçte hiçbir destek almadık. Kahvelerimiz 1 Haziran’da açıldı. Açıldı ama iş yapamıyoruz. Vatandaşlarımız işyerlerimize gelmiyor. Bazı illerdeki başkanlarla görüşüyoruz esnaflarına resmi kurumlar kendi gücüne göre yardım etmişler ama Elazığ’da kimse yardım etmemiştir. Belediyemiz Ramazan Ayında 300 koli verdi. Giden Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’da esnafımıza 1300 koli verdi. Koliler derdimize derman olmadı”.