‘Mesleğimiz ayağa düştü’

Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, açıklamalarda bulundu.

Berberler ve Kuaförler Esnaf odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu açıklamasına şu şekilde sürdürdü; “Altı yıldır hep söylüyorum. Bu konu Milli Eğitim Bakanlığının eksikliğidir. Bir çocuğun ilkokul ve ortaokulda ne becerisi varsa belli olur. Herkes okuyacak diye bir şey yok bu ülkede. Bu ülkeye berberde lazım, terzide ve mobilyacıda lazım. Ortaokul sonunda çocuk neye meyilliyse ona yönlendirilseydi. Bu ülkede hiçbir sıkıntı olmazdı. Eğitim konusunda Dünya’da en alt sıralardan biriyiz ülke olarak. Esnafı kalkındıramadık, esnafın bir değeri kalmadı. Mesleğimiz el ayağa düştü. Ben çırağımı 5 yıl okula gönderip belge alıyor. Adam 5 yıl okuyup doktor oluyor. Aldığımız belgenin de anlamı kalmadı. Hepsini kaldırdılar şimdi kimseyi ticaretten men edemezsiniz herkes isteği işi yapabilir. Ne kadar güzel değil mi…

Başkasının ustalık belgesini alıyor adam gelip dükkân açıyor. Ya bu adam berber değil ki bu adamın mesleği yok ki bunun önüne geçmemiz lazım. Adam okumuş doktor olmuş, onun diplomasıyla muayene açabiliyor musun, açamıyorsun. Ama meslek gruplarında öyle değil maalesef. Oda olarak bu durumun önüne geçebilir miyiz geçemeyiz. Kimseyi ticaretten men edemezsin. Bunun tek önüne geçecek var oda devlet hükümettir. Kardeşim senin ustalık belgen olacak. Dükkân kimin adınaysa belgede onun adına olacak”

“PİYASA ÇOK KÖTÜ”

Başkan Türkoğlu; “Ben hükümetimizin yerinde olsaydım 50 bin TL faizsiz krediyi kimseye vermezdim. Sebebi söyleyeyim, onun yerine bir yıl esnafın elektrik, BAĞ-KUR primlerini, doğalgaz ve su ödemelerini almazdım. Devletimiz esnafımızı 1 yıl her şeyden muaf edecekti. Esnafımızdan hiçbir talep etmeyecekti. Esnafımız 1 yılda bu şekilde kendini toparlardı. Devletimiz 50 bin TL kredi verdi Allah razı olsun ama bu geri ödemeler nasıl olacak. Çok büyük sıkıntılar olacak. Çünkü iş yok piyasa yok. Şuan da piyasa çok kötü. Koronadan dolayı kuaföre gitmeyin bütün hastalık orada diyorlar Allah’tan korkun geçen uçağa bindim İstanbul’dan gelirken üç kişi yan yana oturuyorlar. Orada korona yok. Plajlara gidin herkes iç içe orada da korona yok. Caddeler insan kaynıyor orada da korona yok. Korona nerde var efendim berber ve kuaförde varmış. Ne kadar güzel bir dünya ya…”