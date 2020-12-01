Mesai saatleri değişti

Elazığ İl Hıfzısıhha Kurulu yaptığı toplantıda ilimizde ki kurumlarda mesai saatlerinin değiştirilmesini kararlaştırdı.

Alınan karar ile ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 10.00- 16.00 arası olarak belirlendi.

İl Hıfzsısıhha Kurulunun aldığı kararlar şöyle.

1.Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00-16:00 arası olacak şekilde belirlenmesine ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesine (Emniyet, Jandarma, Afad, Göç İdaresi, Sağlık, 112 Acil Çağrı Merkezi hariç olmak üzere),

2.İlimizde yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulmasına, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesine,

3.İlimizde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığı’nın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgesi ile belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını ( Elbüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanmasına,

4.İlimizde şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla Elazığ Belediyesi tarafından yoğun olan güzergâhlardasefer sayısının mevcudun yarısı kadar arttırılmasına, denetim faaliyetlerinin iki (2) katına çıkartılmasına ve gereken tedbirlerin alınmasına,

5.İlimizde;

a.Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınmasına (Elazığ Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü / Müftülük tarafından vefat edenlerin isimleri, adresleri, defin yerleri ile ilgili bilgilerin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bildirilmesi; ilgili kolluk tarafından cenazelerin takibi için gerekli görevlendirmelerin yapılması),

b.Nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesine (Belediye / Müftülük / Muhtarlar tarafından düğün/nikah bilgilerinin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bildirilmesi; ilgili kolluk tarafından düğün / nikah merasimlerinin takibi için gerekli görevlendirmelerin yapılması),

6.Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında;

a.Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesine,

b.Yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılmasına,

7.İlimizde her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının;

a.AVM’lerin toplam inşaat alanından otopark, depo, tesisat katı/odası, yönetici/ odası, idari bürolar, çalışan yemekhaneleri, yangın merdiveni vb. müşteri kabul edilmeyen alanlar çıkarıldıktan sonra, AVM’deki kişi sayısının her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmasına, çıkış yapan kişi sayısı kadar kişinin giriş yapmasına izin verilmesine, ayrıca AVM’de faaliyet yürüten her bir iş yeri için müşteri ve çalışanlar dahil 8 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edebilmelerine, AVM yönetiminin ve AVM içindeki iş yerlerinin aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının herkes tarafından görülecek şekilde pankart, afiş veya tabelada belirtmelerine,

b.İlimizde AVM'lerde ve semt pazarlarında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin semt pazarları ile ilgili 27.03.2020 tarih ve 12 No’lu kararı ile AVM’lerle ilgili 11.05.2020 tarih ve 37 Nolu kararında daha önce belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Covid-19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılmasına,

c.İlimizde AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesine ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanmasına,

8.Kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) ilgili kurumlar tarafından belirlenmesine ve buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınmasına,

9.Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesine,

10.İlimizde 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesine,

11.Hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00’de başlayıp 07.12.2020Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir.

11.1.Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orma9n faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmasına,

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;

11.1.1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

11.1.2.Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

11.1.3.Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

11.1.4.Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

11.1.5.Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

11.1.6.Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

11.1.7.İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

11.1.8.Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

11.1.9.Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

11.1.10.Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

11.1.11.Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

11.1.12.Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

11.1.13.Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

11.1.14.İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

11.1.15.Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

11.1.16.Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

11.1.17.Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

11.1.18.Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

11.1.19.Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

11.1.20.Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

11.1.21.Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

11.1.22.Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

11.1.23.Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

11.1.24.Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

11.1.25.Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

11.1.26.İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

1.1.27. Otizm, ağır mentalretardasyon, downsendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

11.1.28.Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

11.1.29.Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler (Spor müsabakalarına katılacak yönetici ve diğer görevliler isim listesinin 36 saat öncesinden Elazığ Valiliğimize gönderilmesi ),

11.1.30.Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),

11.1.31.Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

11.1.32.ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

11.1.33. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

11.1.34. Yaklaşan yılsonu işlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar,

11.2.İlimizde kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,

11.3.Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olmasına (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) ,vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilmelerine, fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilmelerine, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmamasına,.

11.4. Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilmelerine,

12.Yeni bir karar alınıncaya kadar ilimiz genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına, ilk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine, bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulamanın yukarıda belirtildiği şekilde devam etmesine,

12.1.Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla 11.1 maddesinde belirtilen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmasına,

12.2.Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerlerinin hafta içi saat 20.00'de kapanmasına,

13.Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilebilmesine,

13.1. Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

13.1.1Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

13.1.2Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

13.1.3Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

13.1.4ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

13.1.5Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

13.1.6Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

13.1.7Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımızın, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilmelerine,

13.2. Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olunmasına,işi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olunmasına,

14. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçlarının karşılanması için (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanmasına,

15. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesi gereğince 3.150 TL idari para cezası verilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına”.