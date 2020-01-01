Merkezinde kar yok ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti 

Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’ın 1400 rakım üzeri bölgelerinde de kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde kar yağışının etkili olmadığı Elazığ’da, şehre 25 kilometre uzaklıktaki Sivrice ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Kentte kapanan 62 köy yolunun büyük bir bölümü ise karla mücadele ekiplerinin 24 saat süren aralıksız çalışmasıyla açıldı.

3 gündür ara ara devam eden kar yağışı nedeniyle 5 ilçede 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının en çok yoğun olduğu yerlerden biri ise Hazar Baba Dağı’nın bulunduğu Sivrice ilçesi oldu. Kayak merkezinin bulunduğu Hazar Baba Dağı'nın tamamen beyaza büründüğü ilçede, yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Karla kapanan köy yollarının büyük bir bölümü Valilik koordinesinde Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından 24 saat aralıksız mesai yapılarak açıldı. Kapalı olan bir grup köy yolunda aralıksız çalışma yapan ekipler, daralan yollarda da genişletme çalışmasına başladı. Yemeklerini bile iş makinelerinin önünde kar üzerinde yiyen ekiplerin son kapalı grup köy yolunu da bugün içinde tamamen açmasının beklendiği bildirildi.

“YOĞUN KAR NEDENİYLE HALEN KÖYE ULAŞAMADIK”

Yoğun kar nedeniyle yoğun mesai harcadıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı Sivrice sorumlusu saha şefi Salih Şimşek, “Bize gelen ihbarları değerlendirerek ekiplerimizi karla mücadele için bekletiyoruz. Gelen ihbarlar sonucunda 3 gündür Alaaddin ile grup köylerinin yollarının kapalı olduğunu öğrendik. İki gündür de kar çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun kar nedeniyle halen köye ulaşamadık. Buraya çok fazla araç ve ekipman da sokamıyoruz. Her yol grubunun mevcut araçlarıyla kar mücadelesine devam ediyoruz. 3 gündür yaklaşık 30 köyün yolu kapalıydı. Sadece Alaaddin ile grup köyleri kaldı, ekiplerimiz yol açma çalışmalarımıza devam ediyor” dedi.

Kar yağışının 3 gündür devam ettiğini anımsatan ekipte görevli operatörlerden İbrahim Ünal, bazı grup köy yollarının kapalı olması nedeniyle aralıksız çalıştıklarını, yemeklerini bile kar üzerinde yediklerini aktardı.