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Giriş Tarihi : 07-01-2020 13:21

Merkezde yok ama yüksek kesimlerde 1 metreye kadar ulaştı

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, izlenmesi keyif veren kartpostallık görüntüler oluşturdu.  

Merkezde yok ama yüksek kesimlerde 1 metreye kadar ulaştı

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ'da son 2 haftadır belirli aralıklarla yüksek rakımlı bölgelerde etkili oluyor. Kent merkezinde tutmayan kar, yüksek rakımlarda 20 santimden bir metreye kadar ulaştı. Kar nedeniyle başta tarihi Harput Mahallesi olmak üzere, ormanlık alanlarda izlenmesi keyif veren kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kar yağışının en çok ise Sivrice ve Baskil ilçelerinde etkili olduğu olduğu bildirildi. Özellikle Sivrice ilçesinde Hazar Baba Dağı'nın bulunduğu  bölgede kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı öğrenildi. Bugün itibariyle 23 köy yolunun kapalı olduğu kentte ise kar yağışının bin 300 rakımın üzerindeki yerlerde etkisini sürdüreceği aktarıldı.

Haberin Galerisi : Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
ETİKETLER: elazığ kar yağışı elazığ hava durumu
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