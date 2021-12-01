Ekonomi
Giriş Tarihi : 01-12-2021 14:20   Güncelleme : 01-12-2021 14:20

Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle BİST Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığını açıkladı.

Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Bankası tarafından döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığı belirtildi.

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