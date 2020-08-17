Mercan Dondurmaları tatlıda da iddialı!

İlimizin önemli dondurma üretici firmaları arasında yer alan Mercan Dondurmaları, kendi ürettiği tatlılarla vatandaşların beğenisi topluyor.

Uzun yıllardır ürettiği dondurmalarla vatandaşların büyük beğenisi alan Mercan Dondurmaları, kendi işletmelerinde ondan fazla üretti tatlıları vatandaşların hizmetine sunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mercan Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Halil Mercan, sıcak tatlı üretimine başladıklarını ifade ederek “Hizmet sunarken vatandaşların düşünlerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

“TATLI ÜRETİMİNİ TİTİZLİKLE YAPIYORUZ”

Halil Mercan; “Çayda Çıra Mahallesi’nde yeni açtığımız işletmemizde sıcak tatlı üretimine başladık. Tatlılarımızı en sağlıklı şekilde yapıyoruz. Tatlı yaparken unumuza şekerimize çok dikkat ediyoruz. Tatlılarımızda kesinlikle glikoz kullanmıyoruz. Tatlının yanında ayrıca ev yapımı poğaçalarımızda olacak işletmememizde. Çayda Çıra Mahallemizdeki işletmemizde kışında dondurma satışlarımız devam edecek. Müşterilerimiz hangi mevsim olursa olsun işletmemizde gelip dondurma bulabilecekler. Tatlılarımız kesinlikle günlük çıkacak. Tatlılarımız her zaman tazedir. İşletmelerimizde müşterilerimizin tavsiyeleri çok önemli onların düşünlerine önemsiyoruz. Onlar ürünlerimizle ilgili bir fikirde bulunduklarında hemen dikkate alıyoruz. Tatlılarımızda da müşterilerimizin düşüncesini aldık almaya da devam ediyoruz. Dışarıya servisimizde yakında olacak. Bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Pandemi sürecinde evlerinden çıkma konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın evlerine kadar ürünlerimizi teslim edeceğiz.

“KIŞIN DONDURMA YENMESİ DAHA SAĞLIKLI”

Kışın dondurma yendiğinde insanları daha sıcak tuttuğunu söyleyen ercan Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Halil Mercan, “Kışın dondurma yenmesi bence daha sağlıklı; Avrupa ülkelerinde, Güney Kore ve Amerika gibi ülkelerde kışın mevsiminde dondurma tüketimi çok fazla. Dondurmanın kışın yenmemesi ülkemizde kültürel bir şey olmuş. Diğer ülkelerde kışın daha çok dondurma tüketiliyor.

Pandemi süreci işlerimizi etkiliyor. Bu süreçte 20 yıldır bu sektörde olduğumuz için vatandaşlarımız geliyor. Ben bu konuda müşterilerimize şükranlarımı sunuyorum. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla işletmemizde ürünlerimizden yiyebilir üretimimizde tüm hijyen kurullarını titizlikle uyguluyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüz imalathanemizde sürekli denetim gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ürünlerimizi işletmemizde ya da evlerine götürüp gönül rahatlığıyla yiyebilir” dedi.