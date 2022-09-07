Meral Akşener’e Elazığlı danışman

Elazığ’ın tanınmış avukatlarından Veysel Esen, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığına atandı.

Elazığ’da uzun süredir avukatlık yapan Veysel Esen, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığına atandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener imzalı atama yazısında:”Parti tüzüğümüzün 47 maddesi beşinci fıkrası uyarınca; Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunmaktasınız. Parti Çalışmalarına vereceğiniz desteğe olan inancımla, yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dilerim” ifadeleri yer aldı.

Elazığlı Avukat Veysel Esen’e parti rozeti İyi Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle Genel Başkan Meral Akşener tarafından takıldı.

Avukat Veysel Esen, 1978 yılında Elazığ’da doğdu. İlkokulu Adıyaman’da orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamlayan Esen,1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

2000 yılından itibaren Elazığ’da serbest avukatlık hizmeti veren Veysel Esen, atama yazısı sonrasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı olarak göreve başladı.Evli ve 3 çocuk babası olan Veysel Esen, orta derecede İngilizce biliyor.