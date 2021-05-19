Meral Akşener İyi Başkanların bayramını kutladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tüm İllerin İyi Parti Gençlik Kolları Başkanlarıyla zoom üzerinden toplantı gerçekleştirerek iyi gençlerin bayramını kutladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, partisinin tüm gençlik kolları başkanlarıyla zoom üzerinden toplantı gerçekleştirerek bayramlarını tebrik etti.

Toplantında, ayrıca İyi Parti Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ta yer aldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le gerçekleştirilen toplantıya Elazığ İyi Parti Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül’de katıldı

“BAŞKAN ÖZGÜL’DEN GENEL BAŞKANA TEŞEKKÜR”

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Elazığ İyi Parti Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül; “Değerli Başkanımız Meral Akşener biz gençleri unutmayarak ülkemizin tüm illerimizin gençlik kolları başkanlarıyla zoom üzerinden toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda tüm başkanlarımızla bire bir görüşerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutladı. Şahsımda toplantıda Genel Başkanımıza teşekkür ettim. Genel Başkanımız Elazığ’a sevgilerini gönderdi. Ben bu mutlu günümüzde bizleri unutmayan Genel Başkanımız Meral Akşener’e teşekkür ediyorum” dedi.