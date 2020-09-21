Merakla beklenen fiyatlar açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ’da depremzedeler için yapılan konutların geri ödeme fiyatlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının satır başları; Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlatılan konut inşaatlarında son aşamaya gelindi. Kısa bir zaman sonra bu konutlar bizzat benim de katılacağım törenle vatandaşlara teslim edeceğiz.

KONUTLARIN GERİ ÖDEME FİYATLARI

2+1 konutlar için 510 TL ile 725 TL arasında aylık ödeme 3+1 konutlar için 730 TL ile 995 TL arasında aylık ödeme bedeli belirlendi.

KÖY EVLERİNİN GERİ ÖDEME FİYATLARI

Köy evlerinde ahırsız olanlarda ayda 790 TL Ahırlı olanlarda 905 TL aylık ödeme yapılacak.

MALİYETTE ORTALAMA YÜZDE 40 İNDİRİM YAPILDI

Ödemeler 20 yıl vade ile gerçekleşecek. Ayrıca maliyetlerden ortalama yüzde 40 düzeyinde indirime gidildi. Bu konutların Elazığ’ın ve Malatya’daki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.