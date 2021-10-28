Menfez ve mazgallar temizleniyor  

Elazığ Belediyesi tarafından şehir genelinde yaşanabilecek yağışlar öncesinde tüm mahallelerde mazgal, menfez, yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmaları başlatıldı.

Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, olası yağışlar sonrasında tıkanma, sel ve koku gibi nedenlerden dolayı şehir genelinde tüm cadde ve sokaklarda bulunan tüm mazgalları temizliyor. Mazgal demirleri kaldırılarak içerisinde su geçişini engelleyen gelişigüzel atılan çöpler, kuru ağaç dalları, toprak, hafriyat kalıntıları ve çeşitli materyaller temizleniyor. Yapılan çalışmalar ile hatların sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanırken, yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olası su baskınların önüne geçilmesi hedefleniyor. Temizlik çalışmalarının şehrin bütün cadde ve sokaklarında devam edeceği kaydedildi.