Memur-Sen deprem tazminatının uzatılmasını istedi

Memur-Sen Elazığ Temsilciliği tarafından, 24 Ocak’ta meydana gelen depremde kamu çalışanlarına verilen deprem tazminatının 6 ay uzatılması için başvuru yaptı.

Memur-Sen Elazığ Temsilcisi İbrahim Bahşi,“Depremin yıkıcı etkilerinin çok büyük olması ve etkilerini giderek daha fazla hissedilmesi nedeniyle devletimiz tarafından ödenen tazminatın 6 ay daha uzatılmasını talep ediyoruz” dedi.

İl Temsilcisi İbrahim Bahşi'de açıklamalarda bulundu.

24 Ocak itibariyle aylık 693,50 TL olmak üzere 6 ay boyunca tüm kamu çalışanlarına deprem tazminatının verildiğini ifade eden Bahşi, depremin yıkıcı etkilerinin çok büyük olması ve etkilerini giderek daha fazla hissedilmesi nedeniyle ödenen bu tazminatın 6 ay daha uzatılması talebinde bulunduklarını aktardı.

Sendika olarak depremden sonra tüm kamu çalışanlarına birer maaş ikramiye veya deprem tazminatı ödenmesi konusundaki taleplerimi o dönem kamuoyuna açıkladıklarını anımsatan Bahşi,"Talebimiz karşılık gördü. 24 Ocak itibariyle aylık 693,50 TL olmak üzere 6 ay boyunca tüm kamu çalışanlarına deprem tazminatı devletimiz tarafından ödenmektedir. Fakat depremin yıkıcı etkilerinin çok büyük olması ve etkilerini giderek daha fazla hissedilmesi nedeniyle devletimiz tarafından ödenen bu tazminatın 6 ay daha uzatılmasını talep ediyoruz. Bu talep yazımızı da bugün Memur-Sen Genel Merkezimiz aracılığıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. Cumhurbaşkanımızın kamu çalışanlarına bir müjde daha vereceğinden şüphemiz yoktur. Ödenecek tazminatın Elazığ merkez ve tüm ilçelerinin, faydalanması gerektiği yönündeki talebimizi ilettik. Biz sendikal refleksimizle Devletimize elbette taleplerimizi ileteceğiz. Bizler talep eden konumundayız. İcra eden hükümettir, devletimizdir. Deprem tazminatı birilerine göre her ne kadar devlet geleneği olsa da bunu talep etmek ve kapsamının geniş tutulmasını istemek de bizim görevimizdir. Memur-Sen ailesi olarak her zaman devletimizin yanında milletimizin emrinde olduğumuzu tüm kamuoyuna buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.