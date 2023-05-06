‘Memlekete verebilecek bir şeyleri olmayanlar kaos çıkarmak için HÜDA PAR`a saldırıyor’

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin Palu ve Kovancılar ilçesinde bulunan partisine ait standları ziyaret ederek, siyasi vandalizm yaparak Partilerine ait standlara saldıranların memleketin geleceğine verebilecekleri hiçbir şeylerinin olmadığını belirtti.

Son zamanlarda birçok ilde HÜDA PAR seçim bürolarına ve standlarına yapılan saldırılar dolayısıyla yaralanmalar meydana geldi. En son Trabzon ilinde HÜDA PAR seçim standına yapılan saldırılar ve halkı kışkırtmalar dolayısıyla gergin anlar yaşandı.

Elazığ`ın Palu ve Kovancılar ilçesinde bulunan seçim standlarını gezen HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin son yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, siyasi partiler toplumun sorunlarını çözmek için kurulduğunu, bu konuda çalışmalarını yapmaları gerektiğini, program çalışma ve varsa vizyonlarını halka açıklamaları gerektiğini, toplumda buna karşılık verirse bu programlarını o zaman uygulayabileceklerini belirtti.

Seçimler yaklaştıkça siyasi vandalizmin arttığını belirten Başkan Şahin şunları söyledi;

“ Topluma yönelik verebilecekleri herhangi bir şey olmayan, vizyonları olmayanlar bu siyasi vandalizmle kaos korku ve düşmanlaştırıcı çalışmalar yaparlar. Oluşturdukları bu siyasi baskılar üzeriden, maalesef 3-5 oy alma hesabını yapıyorlar. Çok basit nedenlerle bu siyasi vandalizm ülkemizde var olmuş ve var olamaya da devam ediyor. Insanlarımız ferasetlidir basiretlidir. Bu ülkeye gerçekten bir şeyler verebilecek, gerçekten siyasi vizyonu olacak, siyasi vizyon üzerinden refahı, barışı, kardeşliği, sosyal adaleti, toplumda gelirin refahın tabana yayılması için çaba gösterenler kendi gayret ve çabaları ile halkın önüne somut delliler ortaya koyarak onları nasıl çözeceklerini toluma anlatırlar. Topluma verecek birşeyleri olmayanalar hep kaos üzerinden beslenmeye çalışırlar.

Özellikle ırkçılık ve kavmiyetçilik üzerinden siyasi çalışma yapanların son zamanlar da HÜDA PAR`a karşı kışkırtıcı eylemlere girdiklerini ve bunun son örneğini Trabzon`da gördüklerini belirten HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin,

“Biz HÜDA PAR olarak bunları kesinlikle tasvip etmiyoruz. Eğer gerçekten bu toplumu istenilen seviyeye getirmek istiyorsak hem yerelde hem genelde hem de ulusal alanda ve devletin istenilen seviyede olmasını istiyorsak bu vandalizmden şiddetle kaçınmamız gerekiyor. Siyaset gerçekten toplumun içinde bulunduğu durumu adalette, eğitime, sağlıktan her alana kadar en güzelini ortaya koyabilmektir. HÜDA PAR olarak eğer bu toplumda bir kaos, bir kavga, bir şiddet oluşacaksa bunun karşısında en önce duracak olanlar Hür Dava Partisinin Hür Kadroları olacaktır. Bundan da herkesin emin olmasını istiyoruz. Toplumda oluşacabilecek bir kaosa karşı siyasi parti liderleri uslüplerine dikkat edip sert uslüpten şiddetle kaçınmları gerekmektedir. Şunu herkes iyi bilsinki HÜDA PAR şiddetten kaostan kesinlikle beslenmeyecektir. HÜDA PAR ilkeleri ile, programlarıyla, ortaya koyduğu somut çözüm önerileri ile çalışmalarına devam edecektir. Bu minvalde de sonuna kadar çalışmasını devam edecektir. ” dedi.

HÜDA PAR Palu İlçe Başkanı İbrahim Güngören ve HÜDA PAR Kovancılar İlçe Başkanı İsrafil Karamazı kurulan seçim standları hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ı Milletvekili seçimlerinde kendi adaylarının Akparti listesinden girmesi nedeniyle de Akparti`ye destek vereceklerini belirttiler.