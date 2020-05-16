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Giriş Tarihi : 16-05-2020 13:20   Güncelleme : 16-05-2020 13:20

Mehmetçiğin vefa hizmeti sürüyor   

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanların talepleri valilik koordinesinde Vefa Sosyal  Destek Gurubu tarafından yerine getirilmeye devam ediyor.

Mehmetçiğin vefa hizmeti sürüyor   

Elazığ’da 65 yaş üstü ve kronik  rahatsızlıkları bulunup köy ve mezra da yaşayanların her türlü taleplerini Vefa Sosyal Destek Grubu olarak yerine getiren  jandarma ekipleri, sosyal destek ödemeleri ile maaşlarını da çekerek kendilerine ulaştırıyor.  

Kent merkezinde, polis,vakıf, zabıta ve diğer kurumlardan personellerin yer aldığı grupta, jandarma ekipleri de kırsal kesimdeki vatandaşlara ulaşıyor. Köy ve mezra gibi kırsal alanda yaşayan vatandaşların taleplerini yerine getiren Mehmetçik,  sosyal destek ödemeleri ile maaşlarını çektikleri vatandaşlara kapı kapı giderek teslimat yapıyor.

Eşiyle birlikte yaşayan 93 yaşındaki  Neşat Birkent’in de maaşını  jandarma ekipleri çekerek kendisine teslim etti. Birkent, kapılarına kadar hizmet veren Mehmetçiğe teşekkür etti.

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