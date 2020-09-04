Mehmetçiğin depremzedelere desteği sürüyor

Elazığ’da depreminden sonra sahada çalışmalara başlayan jandarma ekipleri, halen gelen taleplere göre depremzedelere hizmet etmeye devam ettiği bildirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeleri diğer kurum ve birimler gibi yalnız bırakmayan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, valilik koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor. Gelen taleplere göre sahada çalışmalara devam eden jandarma ekipleri, kırsalda konteyner talebinde bulunan depremzedelere hem konteyner götürdüğü, hem de gıda ihtiyaçlarını aksatmadan takip ederek evlerine kadar ulaştırdığı kaydedildi.

Sahada çalışan ekiplerin ayrıca ziyaret ettiği ihtiyaç sahibi depremzede aileleri sık sık ziyaret ettiği, gerekli talepleri aldıktan sonra kurumlarla koordineli olarak ihtiyaçlarını giderdiği aktarıldı.