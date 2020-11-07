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Giriş Tarihi : 07-11-2020 13:00   Güncelleme : 07-11-2020 13:00

Mehmetçiğin bayrak hassasiyeti 

Elazığ'da jandarma ekipleri, devriye görevinde ziyaret ettiği okulun yıpranmış bayrağını değiştirerek öğrencileri ziyaret etti.

Mehmetçiğin bayrak hassasiyeti 

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde devriye görevindeyken Akmezra İlkoğöğretim okuluna uğradı. Burada okulun yıpranmış bayrağını fark eden jandarma ekipleri yanlarında bulunan bayrakla değiştirdi. Mehmetçik  tarafından yeni bayrak göndere çekilirken, öğrenciler de istiklal marşı okudu.

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