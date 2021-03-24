Mehmet Havabulut adaylığını açıkladı

Mehmet Havabulut, Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası’na adaylığını açıkladı.

“ESNAFLARIMIZIN SORUNLARINA KAYITSIZ KALAMAZDIK”

Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkan Adayı Mehmet Havabulut, Odasına kayıtlı esnaflarının sorunlarına kayıtsız kalamayacaklarını ifade ederek; “İlimizde çıraklıkla başlayan ve uzun yıllardan sonra kendi işimizle devam ediyoruz. Mensubu olduğumuz ve mensubu olmakla da her daim onur ve gurur duyduğum Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar, Saatçiler Esnaf Odamıza ait sorunlara karşı da kayıtsız kalamadık ve kayıtsız kalmamızda beklenemezdi”.

“İLK OLARAK ODAMIZA YER TAHSİS EDECEĞİZ”

Mehmet Havabulut; “Yıllardır odamızın maddi imkansızlığı bahanesiyle odamızın yerinin olmadı. Oysa biz Allah nasip eder görevimizin başına geçer isek ilk yapacağımız iş odamıza ait bir yer tahsis etmek olacak ve başkanlığımızı asla kendi işletmemizde yürütmeyeceğiz”.

“SORUNLARI ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Odasına kayıtlı esnafların sorunlarını çok iyi bildiklerini ifade eden Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkan Adayı Mehmet Havabulut,“Önemli mesleklerden olan sayıları 300 yakın olan elektronikçiler, fotoğrafçılar, saatçiler ve cep telefoncuları sorunlarının çözülmemesinden müzdaripler, biz, odamıza kayıtlı sektörlerimizin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Uzun yıllardır esnaflarımızın sorunlarıyla ilgili istişareler yapıyoruz. Esnaflarımızın sorunlarını bildiğimiz kadar sorunlarımızın çözümlerini de çok iyi biliyoruz. Mevlam takdir eder ve seçilirsek herkes görecek ki çalışmamız ve gayretlerimizle sorunlar bir bir önümüzde eriyecek ve işte o zaman bizim nasıl büyük bir aile olduğumuzu herkes görecek ve bizde bunun mutluluğunu doyasıya yaşayacağız”

“ODAMIZI VİZYONU VE MİSYONU OLAN BİR ODA HALİNE GETİRECEĞİZ”

Mehmet Havabulut; “Kısa süre için de sektör sektör sorunlarımızı açıklayacağız. Ardından projelerimizi açıklayıp sorunları nasıl çözeceğimizi esnaflarımızla ve kamuoyu ile paylaşacağız. Genç ve birikimli bir yönetimle, unutulan odamızı canlandırıp kurumsal bir yapıya kavuşturup vizyonu ve misyonu olan bir oda haline getireceğiz. Sektörü çok iyi bilmemiz bizler için şanstır. Bizler esnafımız için gece gündüz çalışacağız arkasında duracağız.

“HER ESNAF AİDAT ÖDÜYOR”

Havabulut; “Büyük ve küçük oda yoktur. Büyük odaya kayıtlı esnaf nasıl aidat ödüyorsa küçük odaya kayıtlı esnafta aidat ödüyor. Esnafımızın ödediği aidatı kendisine hizmet olarak dönmesini sağlayacağız. Yönetime geldiğimiz taktirde, esnaflarımız diğer odaların yaptığı çalışmaları takip etmekten ziyade kendi odalarının çalışmalarıyla gurur duyup, bu çalışmaları dillendirecektir ve bu da bizim için zaten yeterli olacaktır. Çıktığımız bu yolda Allah yardımcımız olsun. Adaylık açıklamamıza katılan esnaflarımız ve dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.