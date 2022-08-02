Meclis Başkanvekili Akar ve Milletvekili Erol’a anlamlı talep

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 27. Dönem Kocaeli Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Haydar Akar ile CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un, Erzurum Kongre ve Milli Mücadele Müzesi’ni ziyaret etti.

Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki bina, Cumhuriyet döneminde eğitim ve yönetim amaçlı kullanıldı. 1924 sonlarında yaşanan yangın sonrası onarılan binada bir salon, 1960 yılında "Atatürk ve Erzurum Kongre Müzesi" olarak ziyarete açıldı. CHP 27. Dönem Kocaeli Milletvekili ve (TBMM) Başkanvekili Haydar Akar ile CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un buraya yaptığı ziyarette karşılaştıkları anlamlı talep hem duygulandırdı hem de anlamlı karşılandı.

Akar ve Erol’u müzede karşılayan Kültür Bakanlığı Uzmanı Muhsin Koç, müzeyle ilgili bilgiler verirken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk giydiği sivil kıyafetlerle bir balmumu heykelinin yapılmasını talep etti. Koç, “Sizlerin yardımıyla burada bir balmumu heykeli yapılmasını rica ediyorum. Geçmişte burada Paşamızın oturduğu bir eski model sandalyemiz var. İlk giydiği sivil elbiselerle o sandalyede çekilen bir fotoğrafımız da var. Sizden ricam o eski model sandalye ve kıyafetle bir balmumu heykelini buraya kazandıralım” dedi.

Bu talebin üzerine Meclis Başkanvekili ve Milletvekili Erol, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile görüşerek talebi karşıladılar. Ulu Önder Atatürk’ün müzede bulunan ve ilk giydiği sivil elbiselerle çekildiği fotoğrafa uygun olarak yapılacak balmumu heykelinin yapımı kısa bir süre içerisinde tamamlanacak ve müzeye teslim edilecek.