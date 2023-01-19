MEB tarihinin en büyük yatırımı Elazığ’da hızla yükselemeye devam ediyor

Elazığ’da meydana gelen 24 Ocak 2020 depreminin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın en büyük yatırımlarından birisi olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte inşasına başlanan okulda çalışmalar devam ediyor.

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası kentte birçok eğitim kurumu hasar almış, ağır hasar alan okullar yıkılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol CHP’li belediyelerle temasa geçerek kentte okul ihtiyacı olduğunu bundan dolayı inşa edilmesini talep etmesi sonucu İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri kente 3 okul yapma kararı aldı.

GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILMIŞTI

20 Eylül’de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP milletvekillerinin katılımıyla Sürsürü Mahallesinde bulunan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsünde okulun temeli atıldı.

MİLLETVEKİLİ EROL VE BAŞKAN DURAN DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Milli Eğitim Bakanlığının en büyük yatırımlarından bir tanesi olan okulda, dersliklerin yanı sıra spor salonu, sosyal alanlar ve atölyelerle de öğrencilere büyük imkanlar sağlayacak okulun çalışmaları hızlı bir şekilde devam ederken geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İl Başkanı Çağlar Duran Milli Eğitim Bakanlığının en büyük yatırımlarından birisi olan okul alanına giderek devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.