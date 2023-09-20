MEB Arama Kurtarma ekibine yeni katılan gönüllülere eğitim verildi

Bingöl’de AFAD personelleri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı AKUB (Arama ve Kurtarma Birimi) ekibine yeni katılan gönüllülere, arama kurtarma ve tahliye eğitimi verildi.

Bingöl’de AFAD personelleri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı AKUB (Arama ve Kurtarma Birimi) ekibine yeni katılan gönüllülere, arama kurtarma ve tahliye eğitimi verildi.Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve Kahramanmaraş depreminde aktif olarak görev alan MEB AKUB ekibine katılan yeni gönüllülere, AFAD personelleri tarafından arama kurtarma ve tahliye eğitimi verildi. Gülbahar Barajı enkaz alanında gerçekleşen faaliyette, gönüllülere önce teorik sonra da uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerde, olası afetlerde önemli bir görev üstlenecek arama kurtarma ekibinin bilgi ve becerilerinin arttırılması, görevlerinin ve işbölümünün koordineli bir şekilde yürütülmesi ve arama kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı amaçlandı.Eğitimlerin, periyodik olarak devam edeceği de bildirildi.