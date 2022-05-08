Mazgal hırsızları yakalandı

Elazığ’da mazgal hırsızı ile aranma kaydı bulunan şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan çalışmalar esnasında, kent merkezinde bir apartmanın önünde bulunan döküm mazgalları çalmaya çalışan E.Y.K. (21) suçüstü yakalandı. Yine polis ekiplerince, gece saatlerinde şüpheli görülen bir şahıs kontrol amaçlı durdurulduğu sırada ağzına bir şeyler atarak yuttuğu görüldü. 3 adet sentetik ecza hapı yuttuğu anlaşılan H.K. (19) hakkında yapılan detaylı inceleme sonucunda, 3 farklı konudan arandığı tespit edildi.Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.