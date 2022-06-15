Mayıs ayında trafik kazalarında 167 kişi yaralandı 

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Elazığ’da Mayıs ayı içerisindeki kaza bilançosunu paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Elazığ’da Mayıs ayında meydana gelen 235 kazada hayatını kaybeden olmazken, 167 kişi yaralandı.

İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 235 kazada 167 kişi yaralanırken, kazalarda ölüm olmadı. Kazaların 88’i yaralanmalı olurken, 147’si ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

İstatistiklerde en çok uyulmayan kuralların; araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ‘dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu ifade edildi.