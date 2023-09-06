Matim İş merkezinde bulunan dükkanlar açılmak için gün sayıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından esnaflar için Malatya’nın muhtelif yerlerinde iş yerleri kurulmaya devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından esnaflar için Malatya’nın muhtelif yerlerinde iş yerleri kurulmaya devam ediyor.6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ciddi hasar alan Malatya’da, iş yerleri kullanılamaz hale gen esnaflar için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından iş yerleri kurulmaya devam ediyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da ticari hayatın canlanması ve Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için yoğun çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda inşa edilen Malatya Geçici Ticaret Merkezi, Yeni Kuyumcular Çarşısı, Akçadağ Esnaf Çarşısı gibi yeni ticarethaneler kuruldu ve anahtarlar, yapılan kura neticesinde teslim edildi.Esnaflar için yapımı tamamlanan bir diğer esnaf çarşısı ise Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde yer alan MATİM İş Merkezinde (Malatya Ticaret Merkezi ) bulunan iş yerleri. Depremde hafif hasar alan MATİM İş Merkezindeki dükkânların, bakım, onarım ve tadilat işlemleri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı. Kısa bir süre sonra yaklaşık 200 dükkânın bulunduğu MATİM’de anahtar teslimi yapılacak.MATİM İş Merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Fen İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Aknişan, depremlerden sonra Malatya’da çok ciddi yıkımlar olduğunu ve özellikle ticaretin kalbi olan Malatya merkezindeki iş yerleri ve dükkanlar ağır hasarlar aldıüıı söyledi. Büyükşehir belediyesi olarak, mülkiyeti belediyeye ait olan yerlerde Emlak Konut tarafından yapılan 338 dükkanı esnafa tahsis ettiklerini belirten Aknişan, “Yine mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait 91.000 Dev Öğrenci Orta Okulunun yanında bulunan ve Eski Rus Pazarı olarak bilinen alana Malatya Esnaf Odası ile birlikte 150 dükkân yapımını gerçekleştirdik. Yeni yaptığımız Cumhuriyet Meydanının otopark kısmını Kuyumcu Esnafımız için düzenledik. Yaklaşık 100 dükkânın bulunduğu Yeni Kuyumcular Çarşımızı da esnaflarımıza tahsis ettik. Aynı şekilde Millet Bahçesinin otopark kısmını da esnafımıza tahsis ettik” dedi.Malatya Ticaret Merkezi’nde (MATİM) 200’e yakın esnafa istihdam sağlayacak şekilde gerekli tadilat çalışmalarını yaptıklarını belirten Aknişan, “Anahtar teslimi yapmaya başlayacağız. Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi ticaretin ayağa kalkması şehrimizin geleceği için önemlidir. Bizler tüm çalışmalarımızı Başkanımız Selahattin Gürkan’ın öncülüğünde gerçekleştiriyoruz. Bu projede emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Valiliğimize, MATİM’deki mülkiyet sahiplerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.MATİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ayaydın ise, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın girişimleriyle MATİM İş Merkezimiz yeniden faaliyete geçiyor ve depremde mağdur olan esnafımıza yakın bir zaman içerisinde teslim edilecek. Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.