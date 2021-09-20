Maskeler çene altına indi 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün korona virüs haritasında Türkiye’de sarı renkte 10 ilin kaldığını açıkladı.

Sarı renkli olan iller arasında yer alan Elazığ'da yoğun kalabalıkların oluştuğu ve maskelerin çene altında olduğu gözlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesaplarından Türkiye’de 10 ilin sarı renkte kaldığını açıklayarak, bu illerde aşı yapılması çağrısında bulundu. Haritada sarı renkli iller arasında yer alan Elazığ’daki aşılamanın ise yüzde 74 oranında olduğu belirtildi. Bakan Koca’nın ‘Mavide Buluşalım’ çağrısına rağmen kentin farklı mekanlarında vatandaşların yoğun kalabalık oluşturarak mesafe kuralına uymadığı, maskeleri de çene altında indirdikleri gözlendi.