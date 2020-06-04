Maske tartışması kanlı bitti

Çıkan tartışmada minibüs şoförü bıçaklandı.

Elazığ’da minibüse binen 2 kişiyi uyardığı iddia edilen şoför, çıkan tartışmada bıçaklanarak yaralandı.Olay, merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir içi minibüs şoförü A.T., araca binen 2 şahsı maske takmaları konusunda uyardı. Bunun üzerine şoför ile 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olay sonrasında şahıslardan biri minibüs şoförü A.T'yi bıçakla yaraladı. Minibüsteki diğer yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Yaralanan şoför ise ambulansla Fethi Sekin Hastanesine kaldırıldı. Elazığ'da korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu bulunuyor.