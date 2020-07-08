Elazığ’da zabıta ekipleri, Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, eldiven ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına yönelik denetimler ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da gerçekleştirildi. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üretimi ve satışının yapıldığı noktaları, berberleri, kuaför ile güzellik salonlarını denetledi. Denetimlerde ekipler, maske, eldiven, sosyal izolasyonu temin ve fiziki mesafeyi koruma konularında uyarılarda bulundu.Denetimlerde salgınla mücadele kapsamında herkesin üzerine düşeni yapması konusunda uyarılarda bulunulduğu kaydedildi.