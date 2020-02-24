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Giriş Tarihi : 24-02-2020 09:48

Masası boş kaldı

Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden lise öğrencisi 15 yaşındaki Sena Nur Demir'in masası boş kaldı, fotoğrafı ve karanfiller bırakıldı.

Masası boş kaldı

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem nedeniyle Elazığ'da eğitim öğretimin yarı yıl tatili 3 hafta uzatılmak zorunda kalmasının ardından bugün öğrenciler ders başı yaptı. Ders zilinin çalmasıyla birlikte depremden dolayı hayatını kaybeden öğrencilerin okullarında da hüzün yaşandı. Sürsürü Mahallesinde bulunan Dilek apartmanının çökmesi sonucunda ölen Sena Nur Demir'in okuduğu Hıdır Sever Anadolu lisesinde de ilk günü hüzünlü başladı.  9-B sınıfında eğitim gören Sena Nur'un, boş kalan masasına fotoğrafı ve karanfiller  bırakıldı. İlk derste Sena Nur için arkadaşları ve öğretmenleri tarafından dua edildi.

Sena ile ayını sınıfta olduğunu belirten Tuba Pehlivan, "Kimseye bir zararı olmayan sessiz sakin biriydi. Ölüm haberini alınca çok üzüldüm. Aynı apartmanda  arkadaşımızın da ailesi vardı. Okulun ilk günü ailesi kadar olmasak da bizler de üzgünüz. Aramızda olabilirdi. Ama şimdi yok" ifadelerini kullandı.

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