Masal Evleri miniklerin ilgi odağı oldu  

Elazığ Belediyesi Kent-Köy Yaşam Alanı içerisinde hizmet veren "Anadolu Masal Evi" miniklerin ilgi odağı oldu.

Elazığ Belediyesi Kent-Köy Yaşam Alanı içerisinde bulunan Anadolu Masal Evi, gelişim çağındaki çocukların masallar yoluyla dil becerilerini, dinleme, anlama ve hayal gücü yeteneklerini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Miniklerden yoğun ilgi gören Anadolu Masal Evinde masal dinletisinin ardından, kültürümüzün bir parçası olan ve unutulmaya yüz tutmuş eski oyunlar oynanarak boyama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliklerin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Elazığ Anadolu Masalları İl Koordinatörü Şeyma Gür, “Biz çocuklarımıza Anadolu Masal Evinde her cumartesi masal anlatıp, sanat etkinliği yaptırıp geleneksel çocuk oyunu oynatıyoruz. Elazığ Anadolu Masal Evi Elazığ Belediyesi ve Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü sayesinde gerçekleşen bir projedir. Anadolu Masalları Projesi Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünün ve Bakanlığımızın projesidir. Bu projede Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları bize çok büyük destek verdi. Bu binayı bizlere tahsis etti. Yaz tatili boyunca salı, perşembe ve cumartesi günü yaptığımız programları okullar açılınca sadece cumartesi günleri yapmaya başladık. Çocuklarımıza her cumartesi Anadolu masalları anlatıp, geleneksel çocuk oyunları oynatıp, sonrasında ise sanat etkinlikleri yaptırıyoruz. Her hafta farklı etkinlikler yapıyoruz. Elazığ Belediyemize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.