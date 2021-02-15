“Masa başında yapılan kanunlarla şehirler yeniden inşa edilemez”

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Osman Avcıl açıklamalarda bulundu.

Osman Avcıl; “Elazığ ve İzmir’de yaşanan deprem sonrası istişare yapılmadan adım atılırsa sadece masa başında yapılan kanunlarla ve yönetmeliklerle iller yeniden inşa edilemez. Kentsel dönüşüm sürecine girilemez. Müteahhitle istişare ile kentsel dönüşüm en iyi şekilde yapılır”.

“TÜRKİYE’DE KUTUPLAŞMA VAR”

Avcıl; “Elazığ ve Türkiye’de STK’lar birlik ve beraberlik içinde değil. Son 3-4 yıldır Türkiye’de kutuplaşmalar fazla arttı. Siyasi çekişmelere STK’lar da dahil oluyorlar. Milletimiz siyasi çekişmelere alet edilemez. Bizim ortak çıkarlarımızda buluşmamız lazım. Siyasi çelişkilerle bu işler yürütülemez. Bir yatırımcı ülkesinde mutlu olamıyorsa ileriye dönük soru işaretleri varsa yatırım yapmaz yurt dışına gider. Elazığ’da STK’larımızında vatandaşlarımızın da siyasi çekişmelerden kurtulup ortak değerlerimizde hakkaniyetli bir şekilde buluşmalıdır”.

“MÜTEAHHİTLER ODASI KURULMASI LAZIM”

Ana kuruluş amaç ve nihayi hedeflerinin müteahhitler odasının kurulması olduğunu belirten Başkan Avcıl; “Oda kurulmasındaki amacımız müteahhitleri disiplin altına alabilmektir. Müteahhitlerimizi tek çatı altında toplamaktır. Müteahhitlik mesleğinin özelliklerini yazıp disiplin altına alıp bunu da müteahhitler odası çatısı altında toplamak hedefimiz buydu. Hükümetlerde bu konuda ciddi adımlar atıldı şuanda müteahhitlerin sınıflandırılmasına kadar gelindi. Bizim tam olarak bizim istediğimiz bu değildi. Sınıflandırma da bir adım ama anlattıklarımız birazda yanlış anlaşıldı. Bunun üst çatı yapısı müteahhitler odası olmadan hakkıyla yürütülemez. Müteahhitler odası kurulması Elazığ ve İzmir’de yaşanan deprem sonrası elzem bir konu olduğunu gördük”.ifadelerini kullandı”dedi.