Mardin’den geldi şifayı Elazığ’da buldu

Halk arasında 'kunduracı göğsü' olarak bilinen 'çökük göğüs' hastalığı olan ve tedavi için Mardin’den Elazığ’a gelen 23 yaşındaki erkek hasta, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Mardin’de yaşayan ve göğüs kafesinde deformiteleri bulunan 23 yaşındaki M.E., Elazığ'a gelerek Fethi Sekin Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniğine başvurdu. Burada Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Kılıç tarafından yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda hastaya 'kunduracı göğsü' teşhisi konuldu. Hastanede ilk kez gerçekleştirilen başarılı operasyonla göğüs kafesindeki deformitesinde bariz düzelme görülen hasta, bir süre takip edildikten sonra taburcu edildi.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Kılıç, hem estetik hem de tıbbi olarak rahatsızlık verebilen göğüs duvarı deformitelerinden en yaygın olanının kunduracı göğsü veya güvercin göğsü olduğunu, göğüs deformitesi şikayeti ile hastanelerine müracaat eden hastaların sağlıklarına kavuşması için hizmete hazır olduklarını söyledi. M.E. ise, "Göğsümde çökme vardı. Murat hocaya teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum" dedi. Hastanede güvercin göğsü tanısıyla ameliyatı başarıyla gerçekleştirilen bir çocuk hastanın da sağlığına kavuştuğu öğrenildi.