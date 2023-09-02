Malatya’ya meteor düştü iddiası

Malatya’da akşam saatlerinde gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi heyecana neden oldu.

Malatya’da akşam saatlerinde gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi heyecana neden oldu.Doğanşehir ilesinde 20.15 sıralarında ’Meteor düştü’ iddiaları bir anda sosyal medyada yayılırken, çok sayıda vatandaş tarafından gözlemlenen cisim kentte heyecan yaşanmasına neden oldu. Cismi çıplak gözle gözlemlediklerini belirten Esentepe Mahalle sakinlerinden Ali Demirci korktuklarını söyledi. Çevre illerden de gözlemlendiği ileri sürülen cismin meteor olup olmadığı konusunda ise henüz bir resmi açıklama yapılmadı.