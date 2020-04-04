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Giriş Tarihi : 04-04-2020 18:05

Malatya’ya giriş çıkışlara izin verilmiyor  

Malatya-Kayseri karayolu güzergahından gelen araçlar Malatya’nın Darende ilçesinin Sivas Gürün sınırında kurulan uygulama noktasında durduruluyor.

Malatya’ya giriş çıkışlara izin verilmiyor  

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı aldığı tedbirler kapsamında giriş çıkışların yasaklandığı 30 büyükşehir arasında yer alan Malatya'da şehrin giriş ve çıkışlarında geçişlere izin verilmiyor.  Burada valiliklerden seyahat izin belgeleri olan araçların geçişlerine izin verilirken, izni olmayan araçların ise geçişlerine izin verilmiyor.Jandarma ve emniyet ekipleri tarafından oluşturulan noktalarda sağlık ekipleri tarafından da sürücülerin ateşleri kontrol ediliyor.

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